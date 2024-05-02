Eşini öldürüp kayınvalidesini bıçaklamıştı! Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Film sahnesi değil tasarlanmış cinayet! Müşteri gibi taksiye binip öldürmüşler

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Yozgat’ta boşanma aşamasında olduğu Rabia Temel’i bıçaklayarak öldürüp, kayınvalidesini ise çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralanan şahsın cezası belli oldu. Cezada herhangi bir indirim uygulanmazken, Temel’in annesi “Yavrum geri gelmeyecek ama katil de cezasız kalmadı” dedi.

Yozgat’ta kan donduran bir cinayet yaşandı. Cani M.T, boşanma aşamasındaki eşi Rabia Temel’i bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısına çıkarıldığı mahkemede ‘tasarlayarak kasten öldürme suçundan’ müebbet hapis cezası verildi.

Kadına ve eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme, kayınvalideyi canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan sanık M.T.’nin karar duruşması, Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık M.T., maktul Rabia Temel'in annesi müşteki mağdur Güler Güler, maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı mütalaasının okunmasının ardından sanık M.T. savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ederek, beratını ve tahliyesini talep etti. Maktulün annesi Güler Güler ve babası A.G. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık M.T.’ye eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalideyi canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçundan ise 19 yıl hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

“BU CEZA BAŞKA KADINLARIN YAŞAMASINA VESİLE OLUR”

Karar duruşması sonrası açıklamalarda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Arzu Sena Topuz, geçen yıl boşanmak üzere olan Rabia Temel’in eşi tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Rabia öldürülürken annesi de yaralandı. Bugün karar duruşması görüldü ve mahkeme heyeti Rabia için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Annesine yönelik eylem için de öldürmeye teşebbüsten 19 yıl hapis cezası verdi. Umarız bu ceza başka kadınların yaşamasına vesile olur” dedi.

“KIZIMIN KATİLİ CEZASIZ KALMADI”

Rabia Temel'in annesi Güler Güler, "Ben bugün adalet olduğunu söyleyeceğim. Çok şükür. Yavrum geri gelmeyecek ama katil de cezasız kalmadı" diye konuştu.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Rabia Temel'in ablası Sibel Eğilmez ise mahkeme heyetine ve avukatlara teşekkür ederek, "Başka Rabialar yanmasın, biz çok yandık. Katil cezasını buldu, çok şükür adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yozgat'ta 28 Mart 2023 tarihinde M.T., boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesini ise çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan M.T., çıkarıldığı mahmekece tutuklanmıştı.