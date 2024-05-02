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TRT’nin 60. Yılına Özel Web Sitesi Yayında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TRT’nin 60. Yılına Özel Web Sitesi Yayında

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT, 60’ıncı yaşına özel olarak hazırladığı internet sitesini yayına aldı. TRT’nin yarım asrı aşkın hikayesinin aktarıldığı platforma trt60yasinda.com adresinden ulaşılabiliyor.

TRT tarafından kuruluşunun 60. yılına özel olarak yayına alınan internet sitesinde Türkiye’nin unutulmaz seslerinden yüzlerine ve hafızalara kazınan yapımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

TRT’nin 60 yıllık yayıncılık yolculuğundaki ilkleri barındıran tüm projelerine ulaşılabilen trt60yasinda.com’da; ulusal ve uluslararası yayınlar, dijital uygulamalar, izlenme rekorları kıran yapımlar, eğitim alanındaki projeler de yerini aldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından TRT’nin 60. Yaşına özel olarak yayına alınan web sitesini; “Belleğimizden ilhamla, geleceğe gururla. 60. yılında TRT dönüşüyor, büyüyor, güçleniyor. 60. yıl özel web sitemiz yayında.” ifadeleriyle duyurdu.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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