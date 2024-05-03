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Haberler > Yaşam > ‘Adını Yedi Bela Hüsnü koyduk!’ Yoldan geçenlerin korkulu rüyası, saldırganlığı ile nam saldı

‘Adını Yedi Bela Hüsnü koyduk!’ Yoldan geçenlerin korkulu rüyası, saldırganlığı ile nam saldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Esenler'de, yoldan geçen köpeklere ve insanlara saldırmasıyla sosyal medyada ilgi gören "Yedi Bela Hüsnü" lakaplı kediyi mahalle esnafı anlattı. Pethop sahibi Emre Özkan “Sürekli köpeklere saldırıyor. İnsanlar araya girdiği için nasibini alıyor” derken, esnaf Cengiz Karada “Köpeklere karşı bir saldırganlığı var. Bununla ilgili video oluşturunca ortaya komik bir görüntü çıktı” ifadelerini kullandı.

Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, esnafın beslediği kedinin kaldırımdan geçenlere pusu kurup saldırdığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Görüntüler sonrası mahalle esnafı ‘Yedi Bela Hüsnü’yü anlattı.

‘Adını Yedi Bela Hüsnü koyduk!’ Yoldan geçenlerin korkulu rüyası, saldırganlığı ile nam saldı - 1. Resim

“ESNAF OLARAK SAHİPLENDİK”

Petshop mağazası işleten Emre Özkan, kedinin geçen hafta işyerinin önüne geldiğini söyledi.

Kedinin yoldan geçen köpeklere saldırmasının, daha önce köpeklerle yaşadığı bir olaydan kaynaklanabileceğini belirten Özkan, "Sürekli köpeklere saldırıyor. İnsanlar araya girdiği için nasibini alıyor. Biz Hüsnü'yü esnaf olarak sahiplendik. Adını 'Yedi Bela Hüsnü" koyduk. Normalde evcil bir kedi ama dışarı atmışlar. Daha önce kısırlaştırmışlar." dedi.

‘Adını Yedi Bela Hüsnü koyduk!’ Yoldan geçenlerin korkulu rüyası, saldırganlığı ile nam saldı - 2. Resim

"KEDİYİ GÖREN HERKES GELİP SEVİYOR"

Kedinin bu bölgeye bir hafta önce geldiğini söyleyen Cengiz Karaca da "Esnaf olarak sahiplendik. Kapıda beslemeye başladık. Köpeklere karşı bir saldırganlığı var. Bununla ilgili video oluşturunca ortaya komik bir görüntü çıktı. Kediyi gören herkes gelip seviyor" diye konuştu.

Murat Bilici isimli vatandaş ise kaldırımı mesken tutan kedinin, köpekler ve bazen de insanlar geçerken atak yaptığını, korkan kişilerin bile gülerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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