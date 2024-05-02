Ayder Yaylası'nda olduğu iddia edilen kedi çiçeği fotoğrafının aslı ortaya çıktı! Yapay zeka ile oluşturulmuş

Son günlerde sosyal medyada gündem olan ve Ayder Yaylası'nda olduğu söylenilen kedi gerçek mi sorusu merak edilirken konu hakkında birçok tartışma çıktı. Kullanıcılar var mı, yok mu sorusuna cevap ararken kedi çiçeği görselinin yapay zeka ile oluşturulduğu ortaya çıktı.

X, Facebook ve Instagram'da dolaşıma giren ve büyük etkileşim alan kedi çiçeği görseli gündemde yer alırken vatandaşlar gerçekten kedi çiçeğinin var olup olmadığını araştırmaya başladı. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken çiçek hakkında...

Sosyal medyada yer alan bir fotoğraf ses getirdi. Beyaz bir kediye benzeyen bir çiçeğin fotoğrafının dolaşıma girmesinin ardından gerçekliği merak edildi.

Ayder Yaylası’nda senede bir kez açan çiçek olarak paylaşılan fotoğrafın kediye benzerliği ise kedi çiçeği adını almasına sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'ta bir sayfanın fotoğrafı "Cat’s Eye Dazzle" adı ile paylaşması tartışma ortamı oluşturdu. Tartışmaların ardından ise araştırmalar sonucunda fotoğrafın aslında gerçek olmadığı ve yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşıldı.

Bitkinin bir diğer adının da "Cryptanthus bivittatus" olduğu iddia edilerek paylaşıldı ancak doğru bilgi değildir.

Görselin dikkat çekmesi üzerine kullanıcılar nereden alınır gibi sorular ile satın almak istemesinin ardından bazı sitelerde tohum satışının yapıldığı öğrenildi.

Yapay zeka ile oluşturulan kedi çiçeği görseli, TikTok uygulamasında da büyük ilgi gördü ve kullanıcılar çeşitli içeriklerin paylaşımını yaptı.