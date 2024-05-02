Düğün sezonu açıldı, 2024 gelinlik modelleri ve fiyatları ortaya çıktı

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gelinliklere ilgi arttı. Son zamanlarda yoğun sipariş alınan gelinliklerin yeni sezon fiyatları belli oldu. Gelinlik kiralama ücretleri 7 bin 900 TL'den, satın alma ücretleri ise 65 bin TL’den başlıyor.

Gaziantep'te düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gelin adaylarının gelinlik telaşı başladı, yeni sezon fiyatları da ortaya çıktı.

GELİNLİKTE BU SEZON TREND NE?

Gelinlik modası her sezon farklı tasarımlar ve detaylarla kendini yenilerken, son dönemlerde öne çıkan trendler arasında A kesim, helen ve balık model gelinlikler ve modern kesimler bulunuyor. Gelinlik mağazası işleten İlknur Akköz, gelin adaylarının genellikle inci detaylı, sadelik ve zarafeti ön planda tutarak tasarlanmış, düz kesim, az detaylı gelinliklerin sadelikten ve şıklıktan vazgeçmeyen gelin adayları için ideal tercihler arasında yer aldığını ifade etti.

Akköz, gelin adaylarının genellikle gelinliği kiralamayı tercih ettiğini ve şehir dışından gelen gelinlerin ise satın almayı tercih ettiğini dile getirerek, “gelinlik kiralama ücretlerimiz 7 bin 900 TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar devam ediyor. Satın alma durumunda ise gelinlik fiyatlarımız 65 bin TL'den başlıyor ve üst limitimiz bulunmuyor” dedi.

RAHAT TASARIMLAR ÖN PLANDA

2024 yılı düğün sezonunda en çok tercih edilen gelinliklerden bahseden İlknur Akköz, “Gelinlik dünyasında her yıl olduğu gibi bu yılda değişen ve gelişen bir döneme giriyoruz. Müşterilerimizin, beklenti ve taleplerini karşılamak yönünde en iyi tasarımlar ve en iyi kumaşları hedefliyoruz. Bu yıl en çok tercih edilen ürünler, A kesim, helen ve balık modeller olup hafif, rahat 3D ve incilerle süslenmiş ürünler tercih ediliyor. Bu yıl gelinlerimiz geçen yıla göre kabarık ve ağır ürünler tercih etmiyorlar. Aksine içinde kendilerini rahat hissedecekleri hafif ürünleri tercih ediyorlar.” dedi.

İŞTE FİYATLARI

Gelinlik fiyatları hakkında bilgi veren Akköz, gelinlik alan vatandaşların memnun kaldığını dile getirdi. Akköz, “Gaziantep'te gelin adaylarımızın yüzde 70'i kiralamayı tercih ediyor. Yüzde 30'luk kısım ise şehir dışından geldiği için daha çok satın almayı düşünüyorlar. Gelinlik kiralama ücretlerimiz 7 bin 900 TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar devam ediyor. Satın alma durumunda ise gelinlik fiyatlarımız 65 bin TL'den başlıyor ve üst limitimiz bulunmuyor. Gelinlik alan vatandaşlar bize her fırsatta ise aldıkları gelinliklerden çok memnun kaldıklarını dile getiriyorlar. Biz bir gelinimizi giydirip mutlu gönderdiğimizde onlar akrabalarına, eşlerine ve dostlarına bizi tavsiye ediyorlar. 2024 düğün sezonunun gelin adayları ve gelinlik sektörleri için parlak bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.