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Düğün mü soygun mu? Evlenmenin bedeli 1 milyon TL

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Düğün mü soygun mu? Evlenmenin bedeli 1 milyon TL

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yuva kurmak zorlaşıyor. Çiftler söz, nişan, kına ve düğün, çeyiz, ev eşyası, gelin ve damat kıyafeti, kuaför masrafları, fotoğraf ve video çekimleri için minimum 600 bin lira harcıyor. Buna altın takı ve balayı da eklendiğinde evlilik masrafları 1 milyon lirayı buluyor.

Ramazan ayının bitmesiyle düğün sezonu da başladı. Gelinlikçisinden kuyumcusuna, beyaz eşyacısından züccaciyeye kadar çarşı-pazar da hareketlendi. Ancak enflasyonla birlikte düğün maliyetleri son yılların zirvesinde. Çiftler söz, nişan, kına ve düğün, çeyiz, ev eşyası, gelin ve damat kıyafeti, kuaför masrafları, fotoğraf ve video çekimleri için minimum 600 bin lira harcıyor. Buna altın takı ve balayı dâhil değil. Geline ortalama 5-6 altın bilezik takıldığı düşünüldüğünde sadece bilezik ve takı masrafları 300 bin lirayı buluyor. Bir haftalık balayı tatilinin maliyeti ise 100 bin lira. Maliyetlere ziynet eşyaları ve balayı da eklendiğinde evlilik masrafları 1 milyon lirayı buluyor.

GELİNLİK SİPARİŞLERİ ŞİMDİDEN ARTMAYA BAŞLADI

Ramazan ayının bitmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Gelinlik Tasarımcısı Bahar Demir, ramazan ayının ardından sektörü kesintisiz bir düğün sezonunun beklediğini belirterek “Gelinlik bizim genç kızlarımızın vazgeçilmez hayallerinden bir tanesi. Bütün genç kızlar 18’li yaşlarına geldiklerinde hedeflerinde ve hayallerinde bir gelinlik vardır. Birçok insanın, birçok genç kızın hayallerini gerçekleştiriyor, düşlerini gerçekleştiriyoruz. Her bütçeye uygun bir şekilde fiyatlandırılan gelinliklerimiz var. 15 bin TL’den başlıyor ve 150 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Bu sezon çok güzel olacak. Siparişlerin müşterilerden geliş durumlarından belli zaten. Birkaç yıldır piyasadaki herkes biliyor ki pandemi ya da Ramazan ayı bizim sezonumuzu bölüyordu. Ama şu anda çok kusursuz bir sezona giriş yapıyoruz. Hem ramazan ayı bitti, hem de pandemi yok artık. İnsanlar rahatça düğünlerini yapabileceği gibi, bizi de çok yoğun bir yaz sezonu bekliyor” dedi.

İŞTE KALEM KALEM HARCAMALAR

 Söz çiçeği ve çikolatası: 3 bin lira
 Sözdeki süsleme ve yemek ikramı: 20 bin lira
 Sözde gelin kıyafeti: 5 bin lira
 Sözde damat kıyafeti: 4 bin lira
 Sözde gelin saçı: 1.000 lira
 Sözde damat saçı: 1.000 lira
 Nişanda mekân: 40 bin lira
 Nişanda gelin kıyafeti: 7 bin lira
 Nişanda damat kıyafeti: 4 bin lira
 Nişanda gelin saçı ve makyajı: 3 bin lira
 Nişanda damat saçı: 1.000 lira
 Nişanda fotoğraf ve video çekimi: 10 bin lira
 Kına masrafları (malzeme ve kuruyemiş): 6 bin lira
 Kına organizasyonu: 9 bin lira
 Kınada gelin kıyafeti: 6 bin lira
 Kınada gelin saçı ve makyajı: 3 bin lira
 Kınada fotoğraf ve video çekimi: 10 bin lira
 Düğünde mekân: 50 bin lira
 Gelinlik: 20 bin lira
 Düğünde damat kıyafeti: 10 bin lira
 Düğünde gelin saçı ve makyajı: 4 bin lira
 Düğünde damat saçı: 1.500 lira
 Düğünde fotoğraf ve video çekimi: 25 bin lira
 Gelin çiçeği: 1.500 lira
 Davul zurna: 4 bin 500 lira
 Gelin ve damat bohçası: 12 bin lira
 Çeyiz serme: 6 bin lira
 Ev tutmak (2 depozito ve emlakçı ücreti): 60 bin lira
 Eşyalar (beyaz eşya, eşya, perde, mutfak eşyası ve halılar): 304 bin lira
Toplam: 630 bin lira 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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