Düğün mü soygun mu? Evlenmenin bedeli 1 milyon TL

Yuva kurmak zorlaşıyor. Çiftler söz, nişan, kına ve düğün, çeyiz, ev eşyası, gelin ve damat kıyafeti, kuaför masrafları, fotoğraf ve video çekimleri için minimum 600 bin lira harcıyor. Buna altın takı ve balayı da eklendiğinde evlilik masrafları 1 milyon lirayı buluyor.

Ramazan ayının bitmesiyle düğün sezonu da başladı. Gelinlikçisinden kuyumcusuna, beyaz eşyacısından züccaciyeye kadar çarşı-pazar da hareketlendi. Ancak enflasyonla birlikte düğün maliyetleri son yılların zirvesinde. Çiftler söz, nişan, kına ve düğün, çeyiz, ev eşyası, gelin ve damat kıyafeti, kuaför masrafları, fotoğraf ve video çekimleri için minimum 600 bin lira harcıyor. Buna altın takı ve balayı dâhil değil. Geline ortalama 5-6 altın bilezik takıldığı düşünüldüğünde sadece bilezik ve takı masrafları 300 bin lirayı buluyor. Bir haftalık balayı tatilinin maliyeti ise 100 bin lira. Maliyetlere ziynet eşyaları ve balayı da eklendiğinde evlilik masrafları 1 milyon lirayı buluyor.

GELİNLİK SİPARİŞLERİ ŞİMDİDEN ARTMAYA BAŞLADI

Ramazan ayının bitmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Gelinlik Tasarımcısı Bahar Demir, ramazan ayının ardından sektörü kesintisiz bir düğün sezonunun beklediğini belirterek “Gelinlik bizim genç kızlarımızın vazgeçilmez hayallerinden bir tanesi. Bütün genç kızlar 18’li yaşlarına geldiklerinde hedeflerinde ve hayallerinde bir gelinlik vardır. Birçok insanın, birçok genç kızın hayallerini gerçekleştiriyor, düşlerini gerçekleştiriyoruz. Her bütçeye uygun bir şekilde fiyatlandırılan gelinliklerimiz var. 15 bin TL’den başlıyor ve 150 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Bu sezon çok güzel olacak. Siparişlerin müşterilerden geliş durumlarından belli zaten. Birkaç yıldır piyasadaki herkes biliyor ki pandemi ya da Ramazan ayı bizim sezonumuzu bölüyordu. Ama şu anda çok kusursuz bir sezona giriş yapıyoruz. Hem ramazan ayı bitti, hem de pandemi yok artık. İnsanlar rahatça düğünlerini yapabileceği gibi, bizi de çok yoğun bir yaz sezonu bekliyor” dedi.

İŞTE KALEM KALEM HARCAMALAR

Söz çiçeği ve çikolatası: 3 bin lira

Sözdeki süsleme ve yemek ikramı: 20 bin lira

Sözde gelin kıyafeti: 5 bin lira

Sözde damat kıyafeti: 4 bin lira

Sözde gelin saçı: 1.000 lira

Sözde damat saçı: 1.000 lira

Nişanda mekân: 40 bin lira

Nişanda gelin kıyafeti: 7 bin lira

Nişanda damat kıyafeti: 4 bin lira

Nişanda gelin saçı ve makyajı: 3 bin lira

Nişanda damat saçı: 1.000 lira

Nişanda fotoğraf ve video çekimi: 10 bin lira

Kına masrafları (malzeme ve kuruyemiş): 6 bin lira

Kına organizasyonu: 9 bin lira

Kınada gelin kıyafeti: 6 bin lira

Kınada gelin saçı ve makyajı: 3 bin lira

Kınada fotoğraf ve video çekimi: 10 bin lira

Düğünde mekân: 50 bin lira

Gelinlik: 20 bin lira

Düğünde damat kıyafeti: 10 bin lira

Düğünde gelin saçı ve makyajı: 4 bin lira

Düğünde damat saçı: 1.500 lira

Düğünde fotoğraf ve video çekimi: 25 bin lira

Gelin çiçeği: 1.500 lira

Davul zurna: 4 bin 500 lira

Gelin ve damat bohçası: 12 bin lira

Çeyiz serme: 6 bin lira

Ev tutmak (2 depozito ve emlakçı ücreti): 60 bin lira

Eşyalar (beyaz eşya, eşya, perde, mutfak eşyası ve halılar): 304 bin lira

Toplam: 630 bin lira