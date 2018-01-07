Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl? Yapılan son değerlendirmeler sonucunda, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 7 Ocak Hava Durumu...





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor 10

İstanbul: Az bulutlu ve açık 13

İzmir: Az bulutlu ve açık 17

Adana: Az bulutlu ve açık 17

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 0

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor 13

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 6 Ocak hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak.

İstanbul'a kar yağışı konusunda geçtiğimiz gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse bir açıklamada bulunmuş, "Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak." ifadelerini kullanmıştı.