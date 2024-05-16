Henüz 15 yaşındaydı... Kıyafeti traktör şaftına dolandı, hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesi Sökün Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun kıyafeti, ilaçlama için limon bahçesinde bulunan traktörün şaftına dolandı.

YAKINLARI EKİPLERİ ARADI

15 yaşındaki çocuğun traktör ile arkasındaki ilaç tankı arasında sıkıştığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.