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Arife günü korkunç kaza: Sokakta oynarken üzerinden traktör geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arife günü korkunç kaza: Sokakta oynarken üzerinden traktör geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da, sokakta oynayan 7 yaşındaki Alparslan'ın üzerinden traktör geçti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arife günü korkunç bir kaza meydana geldi. Sezai P. yönetimindeki traktör, sokakta oynayan 7 yaşındaki Alparslan Ö.'nün üzerinden geçti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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