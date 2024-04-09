Arife günü korkunç kaza: Sokakta oynarken üzerinden traktör geçti
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da, sokakta oynayan 7 yaşındaki Alparslan'ın üzerinden traktör geçti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arife günü korkunç bir kaza meydana geldi. Sezai P. yönetimindeki traktör, sokakta oynayan 7 yaşındaki Alparslan Ö.'nün üzerinden geçti.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı