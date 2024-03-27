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Haberler > Yaşam > Teravihe gitmek için evden çıktı, traktörün altında kalarak can verdi

Teravihe gitmek için evden çıktı, traktörün altında kalarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Teravihe gitmek için evden çıktı, traktörün altında kalarak can verdi

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya Kaynarca'da dün akşam teravih namazına gittiği esnada kullandığı traktör devrilmesi neticesinde altında kalan 79 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi’nde 79 yaşındaki Fikret Gönülal iftarın ardından teravihe gitmek için evden çıktı. Kullandığı traktör devrilen Gönülal, aracın altında kaldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gönülal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Gönülal’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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