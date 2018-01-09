Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyon, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan 13 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon düzenledi. 11’i Aksaray’da, 2’si Kocaeli ve Denizli’de olmak üzere 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli Aksaray’da yakalanarak gözaltına alınırken, diğer illerle birlikte 5 kişinin halen arandığı öğrenildi. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.