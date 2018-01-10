Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesi Sergen köyünde yaşayan Z.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Z.A.'nın gözaltına alındığı operasyonda bir adet cep telefonu ve bir adet telefon sim kartına el konuldu. Şüpheli Z.A’nın Kırklareli Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Kırklareli’nde FETÖ operasyonu
10.01.2018 - 15:35 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Balıkesir,FETÖ,operasyon,Kırklareli Vize,
535181 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535181.aspx
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