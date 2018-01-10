Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Bugün yapılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildiği belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, teröristlerin kullandığı 2 adet mağara içerisinde 100 adet kalaşnikof askı kayışı, 1 adet tüp, 1 adet akü, 2 adet şarjör kılıfı, 16 adet pil bloğu, 6 adet leşger kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, 20 metre branda, 10 metre naylon, 1 adet sırt çantası, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.