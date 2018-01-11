Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi Ladin Sokak’ta kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple toprak kayması meydana geldi. Bu sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurda çalışma yürüten Fevzi D. (32) adlı işçi göçük altında kaldı.

İşçinin mesai arkadaşları hemen kurtarma çalışmalarına başlarken, durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler işçiyi uzun süren çabalar sonucu göçük altından çıkartarak Saray Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk tedavisi yapılan işçi, ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

"Ben kendisine bağırdım"

Aynı yerde çalışan bir işçi, göçük sırasında arkadaşı Fevzi D.'nin toprak altına kalmasını engellemek için bağırdığını ama sesini duymadığını belirterek, "Kanalda kazı yapıldığı için, su da vardı önünde şu anda çabuk kayıyor. Ben kendisine bağırdım duymadı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.