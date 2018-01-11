Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FlightGlobal dergisi editörü Stephen Trimble'ın Twitter hesabından aktardığına göre ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen AIAA SciTech 2018 konferansında konuşan O'Bannion, SR-72 adı verilen sesten hızlı İHA üretim çalışmalarının tamamlandığını belirtti. SR-72'yle ilgili slayt gösterisini katılımcılara izleten O'Bannion, "Dijital dönüşüm olmasaydı, gördüğünüz bu hava aracı üretilemezdi" dedi. O'Bannion bu sözleri, SR-72'nin üretiminin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.