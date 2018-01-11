FlightGlobal dergisi editörü Stephen Trimble'ın Twitter hesabından aktardığına göre ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen AIAA SciTech 2018 konferansında konuşan O'Bannion, SR-72 adı verilen sesten hızlı İHA üretim çalışmalarının tamamlandığını belirtti. SR-72'yle ilgili slayt gösterisini katılımcılara izleten O'Bannion, "Dijital dönüşüm olmasaydı, gördüğünüz bu hava aracı üretilemezdi" dedi. O'Bannion bu sözleri, SR-72'nin üretiminin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.
Sesten hızlı İHA üretildi
11.01.2018 - 21:39 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lockhead Martin Genel Müdür Yardımcısı Jack O'Bannion, sesten hızlı insansız hava aracı (İHA) ürettiklerini duyurdu.
Etiketler : insansız hava aracı,İHA,
535586 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535586.aspx
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