Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKK terör örgütüne mensup 4’ü Suriye uyruklu 7 kişi ile DEAŞ terör örgütüne mensup 8’i Suriye uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.