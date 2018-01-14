Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da müteahhitlik yapan Mustafa Taşkın (50), Almanya'da yaşayan babası Hüseyin Taşkın'ın Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki 6 dönümlük arazisini değerinin altında sattığını duydu. Şahıs, babasını aradığında böyle bir satış yapılmadığını belirledi. Durumu araştıran oğul Taşkın, iddiasına göre, arsanın sahte evrak düzenleyen dolandırıcılar tarafından kendi üstlerine geçirildiğini tespit etti. Şüphelilerin belirlenmesine rağmen 1 buçuk yıldır tapuyu gere alamadıklarını söyleyen Mustafa Taşkın "Evraklar incelendiğinde Almanya'da olan babam, yanında yaşayan ve 8 yıldır Türkiye'ye gelmeyen kardeşime satış yetkisi vermiş. Kardeşim de tarlayı 400 yüz bin lira taksitle 1 milyon 200 bin liraya başkasına satmış gözüküyordu. Ancak imzalar sahte çıktı. Kardeşimin fotoğrafının yerinde başka birinin fotoğrafı olduğunu gördük. Bu işlemleri de noterden yapmış gözüküyorlardı. Hemen satışı durdurduk. Emlakçı arkadaşım 'Arsanızın değeri 7 milyon lira, niye bu kadar ucuza satıyorsunuz' demeseydi durumdan haberimiz olmayacaktı. Tapuda kardeşimin yerine geçen kişinin kamera kayıtları var. Hâlâ yakalanmadılar. Arsamın geri gelmesini suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.