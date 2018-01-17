Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Susurluk ilçesinde 6 ayrı yere operasyon yapıldı. Toplam 600 gram esrar ve 10 gram bonzai, ayrıca 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca elde edildi.

İkinci operasyonda ise, Susurluk ilçesinde 5 kişi ve Bursa'nın M.Kemalpaşa ilçesinde ikamet eden 3 kişi olmak üzere toplam 8 şahısla ilgili 12 ayrı adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda 1 adet el yapımı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 61 adet extacy hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalan 5 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.