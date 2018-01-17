Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uzun süredir kar yağışını bekleyen Kayserili vatandaşlar, karın yağmasını fırsat bilerek manzara fotoğrafları çekmeyi ihmal etmedi. Öte yandan belediye ve karayolları ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamlarken, meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının kentte bugün ve yarın etkili olacağı öğrenildi.

Kar yağışının sevinciyle güne uyanan vatandaşlar, "Çok şükür özlenen kar yağışı Kayseri'ye geldi. Beyaz örtüyü özlemle bekliyorduk. Hava şartları gerçekten mevsim normallerinin üzerinde gidiyordu. Bu kar yağışı inşallah sürekli devam eder" diye konuştu.



İl Özel İdare ekipleri 24 saat esasına göre çalışacak

Niğde’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı merkez ve yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Niğde merkezde ve ilçelerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Niğde Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kar küreme araçlarıyla kar küreme ve yol tuzlama çalışması başlattı. Öte yandan Karayolları ekipleri Adana-Niğde otobanında karla mücadele çalışmasına başlarken, trafik ekipleri de araçlarında kış lastiği olmayan sürücüleri yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor. İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat esasına göre 32 araç ve 71 personelle 114 köyde olası yol kapanmalarına karşı hazır bekliyor. Niğde Belediyesi kar ekipleri ise ana arterlerde buzlanmalara karşı solüsyonla önlem alıyor. Meteoroloji müdürlüğü ise kar yağışının Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.