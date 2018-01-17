Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Feneri Derneği’nin organize ettiği Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu’nun onay verdiği yarışmanın jürisinde; Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Fotoğraf Sanatçıları Murat Gür, İsmail Hakkı Gurbetçi, Mustafa Yılmaz ve Nevzat Yıldırım bulundu.

Ödüllü yarışmada ilk üçe giren adaylara çeşitli para ödülleri dağıtılacak. Ayrıca sergide yer alacak bütün fotoğraf sahiplerine de para ödülü verilecek.

İyilik Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde Avrasya Salonu’nda gerçekleşen törenle ödülleri verildi.

Törene Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.





Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz yaptığı ödül töreninde yaptığı konuşmada, “1998 yılında kurulan Deniz Feneri Derneği Türkiye’de kurumsallaşarak ve büyük lojistik merkezleri kurarak çalışan ilk sivil toplum kuruluşu olmuştur. Ülkemizde ilk ISO belgesi alan yardım kuruluşudur. Bilindiği gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinde sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi büyüktür. Deniz Feneri Derneği de profesyonel yapısı ile ülkemizi dünyada tanıtan yardım yüzlerinden birisidir. Türkiye, en çok yardım eden ülkeler sınıfında dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Derneğimizin çalışma alt yapısını merak eden yabancı ziyaretçileri sık sık misafir etmekteyiz. Bu durum ülkemiz adına gurur vericidir.





Son yıllarda iyilik, yardımlaşma, paylaşma gibi kavramları sanat dili ile toplumun gündeminde tutan projeler yapmaya başlayan Deniz Feneri Derneği'nin “İyiliğin Fotoğrafını Çekebilir Misin” adlı fotoğraf yarışmamız fotoğraf severler tarafından büyük ilgi gördü.

2'nci kez düzenlediğimiz ödüllü fotoğraf yarışmasında jüri tarafından 1.2.3. seçildi. Dereceye giren adaylara sırayla,

Birinciye 5 bin TL

İkinciye 3 bin TL

Üçüncüye 1500 TL verilecek.





Bu yıl ilk 3’e giren adayların isimleri şöyle;

1-Seyit Konyalı (Konya)

2-Metin İnan (Trabzon)

3-Ramiz Akar (İstanbul)

Ayrıca çekmiş olduğu iyiliğin kareleri sergide gösterime değer en az 37 fotoğraf içinde eser sahibine 100 TL verilecek.

Bu yarışmada slogan "Çek, iyiliğin resmini" derken, yüreklerde iyiliğe dair her ne varsa fotoğraf kadrajına yansısın ve dünyaya yayılsın istendi, gelinen sonuçtan dernek oldukça mutlu.

İyilik Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde Avrasya Salonu’nda gerçekleşen törenle ödülleri verildi.

Sergiler ise 15 – 22 Ocak arasında gösterilecek.

Ardından ise iyiliğin fotoğrafları İstanbul’da ve Anadolu’daki çeşitli mekânlarda sergilenecek.