Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar kalınlığının 118 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Yoğun sis ve fırtına nedeniyle birçok pist kapanırken, Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler ise zincirleri olmadığı için yollarda kaldı. Geçtiğimiz günlerde Uludağ'a yağan ve 70 santimetreye ulaşan karın bir bölümü mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı sebebiyle eridi. Ancak dün akşam saatlerinde Uludağ'da yoğun kar ve fırtına çıktı. Hız kesmeyen kuvvetli yağış pistleri ve yolları karla kapladı. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Uludağ'da kar kalınlığının 118 santime ulaştığı öğrenildi. Sömestr tatili sebebiyle otellerin tamamı da doldu. Dün sabahtan bu yana etkili olan yoğun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok pist kapanırken, Uludağ'a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar yollarda kaldı, Zincir takmadıkları için yolda kalan vatandaşların bazıları geri döndü. Ayrıca teleferik seferlerinin de tedbir amaçlı durduğu öğrenildi.