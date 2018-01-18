Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Karaman’da görülen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilmiştir. Öğrencilerimiz Cuma günü izinli sayılacaktır” denildi.
Karaman’da taşımalı eğitime kar engeli
18.01.2018 - 23:57 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine yarın için ara verildiği bildirildi.
Etiketler : karaman,okullar tatil,
537497 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537497.aspx
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