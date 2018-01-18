Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Karaman’da görülen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilmiştir. Öğrencilerimiz Cuma günü izinli sayılacaktır” denildi.