Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul polisi tarafından kaçakçılık suçundan arandığı ileri sürülen Y.Ç.'yi (44) bu sabah Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.Ç.'nin İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.