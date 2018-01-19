Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul polisi tarafından kaçakçılık suçundan arandığı ileri sürülen Y.Ç.'yi (44) bu sabah Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.Ç.'nin İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.
Kaçakçılık suçundan aranıyordu, Samsun'da yakalandı
19.01.2018 - 13:38 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul polisi tarafından kaçakçılık suçundan arandığı ileri sürülen şahıs, Samsun'da yakalandı.
Etiketler : Samsun,
537647 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537647.aspx
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