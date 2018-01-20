Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden Söke istikametine seyir halindeki Mehmet Fidan yönetimindeki 35 FLV 84 plakalı tırın lastiği patladı. Tır şoförü Mehmet Fidan tırı yaklaşık 200 metre ilerde Sazlı Mahallesi girişinde yolun emniyet şeridine park etti. Aynı yöne seyreden 09 AAV 02 plakalı Mustafa Yıldırım yönetimindeki hafif ticari araç 35 FLV 83 plakalı dorsenin altına girdi. Aydın’da bilinen bir oto servisine ait aracı kullanan sürücü Mustafa Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım’ın 37 yaşında, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen iş arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.