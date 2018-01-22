Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın 50 şehrinde geçerli konum belirleme markası Happn, kış günlerini ısıtacak 5 tavsiyede bulunuyor. Bu sayede hem kışın tadını çıkarmak hem de yoğun geçecek günler için enerji depolamak mümkün.

Boğaz turu

Hava soğuk ve esiyor mu? Atkı, bere, eldiven, ne bulursanız sarıp sarmalanın ve atlayın bir boğaz turuna. Teknenin kapalı bölümünde İstanbul’un güzelliğine bir kere daha aşık olacaksınız. Unutmayın, kışın boğaz manzarasında çayınızı yudumlamak bir başkadır. İstanbul’a yakın yerlerde oturuyorsanız da şanslısınız. Çünkü İstanbul sadece 1-2 saat mesafede. Bu da size uygun değilse, mutlaka şehrinizin görmediğiniz yerleri vardır. Tura çıkın ya da sayfiye alanında kış pikniği...

Lunapark çocuklara özel değil

Evet, lunapark için bir gün planlayın. Önce atlıkarınca, ardından korku tüneli, balerin ve hatta atış poligonunda marifetliyseniz güzel bir oyuncak da kazanabilirsiniz.

Karaoke sizin için mi?

Son dönemin revaçta eğlencelerinden biri. “Sesim güzel değil” demeyin, şarkı sözlerini tam bilmenize bile gerek yok. Eşinize, nişanlınıza şarkı söyleyin ve bolca eğlenin.

Yemeğe ne dersiniz?

Bütün duyguların yemekle ilgisi var galiba. İnsanın sevdiğiyle yemek yemesi bile başka bir duygu. Peki ona yemek yapmak? “Of, yemek yapamıyorum” diyorsanız işte size güzel bir fırsat. Bir yemek ve çikolata kursuna yazılın. Yaptıklarınıza inanamayacaksınız.

Filmler peş peşe yolda...

Türk sinemasının tam anlamıyla altın çağını yaşadığı bir dönemdeyiz. Şu sıralar vizyona giren filmler de birbirinden güzel. Komedi, macera, romantizm; hepsi var.