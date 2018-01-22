Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Bursa’dan Fethiye’ye sefer yapan Ekrem K. idaresindeki 48 FS 248 plakalı yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle virajı alamadı. Dağa çarpan otobüs yan devrildi. Fethiye – Antalya karayoluun 19’uncu kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar Fethiye’deki hastanelere sevk edildi.