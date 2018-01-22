Edinilen bilgiye göre; Bursa’dan Fethiye’ye sefer yapan Ekrem K. idaresindeki 48 FS 248 plakalı yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle virajı alamadı. Dağa çarpan otobüs yan devrildi. Fethiye – Antalya karayoluun 19’uncu kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar Fethiye’deki hastanelere sevk edildi.
Muğla’da otobüs kazası: 17 yaralı
22.01.2018 - 10:10 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Etiketler : Muğla,kaza,
538287 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538287.aspx
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