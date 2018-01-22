Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, uygulama noktası üzerinde polisin dur ihtarına uymayan 2 şahıs araçları ile kaçmaya başladı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından durdurulan aracın içinde bulunan M.D. (36) ve S.K. (38) isimli şahıslar üzerinde ve araçta aramalar yapıldı. Aramada araçta 11,3 gram esrar maddesi, beyaz renkli peçete kağıdı içinde 17 adet küçük ve 4 adet büyük boy olmak üzere toplam 21 adet üzerinde kral tacı simgesi bulunan sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından S.K. üzerinde yapılan aramada da montunun cebinde peçete kağıdına sarılı 1,1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.