Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Hüyük ilçe merkezi Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şendal Şireci yönetimindeki 42 TN 459 plakalı minibüs, sürücüsü belirlenemeyen 67 AK 414 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Şendal Şireci olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil ise kaza sonrasında park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, hayatını kaybeden sürücünün Hüyük ilçesi İlmen Mahallesi'nde Mehmet Başer İlk ve Ortaokulunda müdür olarak görev yaptığı öğrenildi. Şireci'nin cenazesi Hüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.