Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Abdulkadir T. idaresindeki 34 VM 2483 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Zeynep T., Elif T., Fatma T. ve Muhammet T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri kaza yerinde emniyet tedbirleri alarak yol güvenliğini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.