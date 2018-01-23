Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarışma iki kategoride düzenlendi. Anadil yarışında; 0-12 yaş küçüklerde Oğuz Berkay Yiğitler, 13-16 yaş öğrencilerde Mehmetcan Karadeniz, 17-20 yaş gençlerde Semanur Gönül, 21-99 yaş deneyimlilerde Celal Aşkın, Türkiye şampiyonu oldu. Çok dilli yarışında ise 0-12 yaş küçüklerde Mete Kağan Altun, 13-16 yaş öğrencilerde, Ahmet Yasin Akmeşe, 17-20 yaş gençlerde Cengizhan Özal ve 21-99 yaş deneyimlilerde Celal Aşkın, Türkiye şampiyonu seçildi.