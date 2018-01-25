Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SP 0127 plakalı damperli kamyonun sürücüsü seyir halindeyken önüne bir anda araç çıktı. Şoförün ani fren yapmasıyla birlikte yanında bulunan arkadaşı, araç içerisinde savrularak kamyonun damperini açan butona bastı. Damperi açılan kamyon, EDS kameralarının bulunduğu direğe çarparak yola devrildi. Yaşanan ilginç kazanın ardından Vatan Caddesi trafiğe kapandı. Kaza sonrası yolda uzun kuyruklar oluşurken, trafikte bekleyen vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Fatih Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen ekipler, yere devrilen EDS sisteminin direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinin etrafında güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hazır bekledi. Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.



Kazanın yaşandığı anı anlatan Fatih Özçelik, “Vatan Caddesi’ndeyiz. Damperli kamyonun dorsesi ani bir şekilde açıldı. Elektronik Denetleme Sistemi’nin bulunduğu direğe çarptı. Kamera sistemin içinde elektronik aksam olduğundan dolayı işlem uzun sürüyor. Bir anda kaldırıp götüremiyorlar. Büyük bir ses duydum. İtfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine geldiler. Bu olay İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. Zannediyorum ki buranın trafiği Aksaray’ı geçip Yenikapı’ya ulaşmıştır” dedi. Kaza nedeniyle otobüs durağında bekleyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Ulubatlı Otobüs Durağına yarım saat bekleyen Fevzi Şahin, “Aksaray metroyla buraya kadar geldim. Burada indim. 2 vasıta yapacağım. 146’ya binip gideceğim. Yarım saat oldu. Aksaray’da çok bekledim” diye konuştu.