Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 09.30’da Küçükçekmece Gölü Sahil Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde gölde devriye gezen sahil parkta görevli güvenlik ekipleri kıyıya vurmuş kadın cesedi gördü. Güvenlik görevlileri spor yapan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının cesedinin olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı ve deniz polisinden yardım istedi. Deniz polisi göle girerek kadının cansız bedenini ceset torbasına koyup kıyıya çıkarttı. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından cesedin 63 yaşındaki Nihal Kaya’ya ait olduğunu belirledi. Koşarak göl kenarına gelen yakınları Nihal Kaya’nın cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.