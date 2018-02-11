Çankırı'dan Konya'nın Ereğli ilçesindeki cezaevine mahkum taşıyan Baki Memiş yönetimindeki 18 EA 326 plakalı cezaevi aracı, Karakeçili ilçesi Kırıkkale-Kulu kavşağında şarampole devrildi. Yaralanan 3 mahkum, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.