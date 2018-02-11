Çankırı'dan Konya'nın Ereğli ilçesindeki cezaevine mahkum taşıyan Baki Memiş yönetimindeki 18 EA 326 plakalı cezaevi aracı, Karakeçili ilçesi Kırıkkale-Kulu kavşağında şarampole devrildi. Yaralanan 3 mahkum, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kırıkkale'de cezaevi nakil aracı devrildi, yaralılar var
11.02.2018 - 14:08 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 3 mahkum yaralandı.
Etiketler : Kırıkkale,cezaevi aracı,kaza,haberler,
542862 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542862.aspx
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