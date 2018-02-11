Muzaffer Güleç'in (64) kullandığı 06 VJS 84 plakalı otomobil, Alaca-Ankara karayolunun Çopraşık köyü mevkisinde şarampole devrildi. Sürücü ile beraberindeki eşi Samiye Güleç (68), kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan Güleç çiftinin cenazeleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın, çiftin Tokat'ın Zile ilçesinden Ankara'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
11.02.2018 - 16:01 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : çorum,kaza,trafik kazası haberleri,
542878 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542878.aspx
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