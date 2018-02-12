Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'ya bağlı Çamurluk köyünde İbrahim Gürcüoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa bir süre içerisinde evin yakınında bulunan odunluk ve ahıra da sıçradı. Çıkan yangını gören köy sakinleri itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu, Nallıhan ve Göynük Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Köy sakinleri 3 büyük ve 200 küçükbaş hayvanı ahırdan çıkartarak yanmaktan kurtardı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasına rağmen 2 katlı ahşap ev, ahır ve samanlık tamamen kül oldu.

Öte yandan 7 kişilik Gürcüoğlu ailesinin dumandan etkilenen bazı fertleri Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.