Edinilen bilgiye göre, saat 08.10'da Dikili ilçesi Bademli Kabakum önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Botta 24 Orta Afrika, 10 Eritre, 4 Yemen, 2 Suriye, 2 Somali, 1 Senegal uyruklu olmak üzere 8'i kadın toplam 43 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine telim edildi.
Ege Denizi’nde 43 kaçak göçmen yakalandı
12.02.2018 - 18:32 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 43 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Etiketler : ege denizi,izmir,dikili,
543162 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543162.aspx
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