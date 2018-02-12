Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 08.10'da Dikili ilçesi Bademli Kabakum önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Botta 24 Orta Afrika, 10 Eritre, 4 Yemen, 2 Suriye, 2 Somali, 1 Senegal uyruklu olmak üzere 8'i kadın toplam 43 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine telim edildi.