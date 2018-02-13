Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın zaman zaman tipiye dönüşmesi vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Belediye ve karayolları ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
13.02.2018 - 10:45 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
Etiketler : van,kar,
543308 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543308.aspx
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