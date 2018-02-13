Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın zaman zaman tipiye dönüşmesi vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Belediye ve karayolları ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.