Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde tekrar gündeme gelen ve Kars Karakaleli olduğu ileri sürülen Kim Kardashian, yöre halkını kızdırdı. Karakale köylüleri, Kardashian’ın dedelerinin köylerinde yaşadığına inanmadıklarını belirttiler. İngiliz Daily Mail gazetesinin yaptığı bir araştırma ile ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın soyağacının ortaya çıkarılmasının kendileri için bir şey ifade etmediğini belirten köylüler, “Kim Kardashian’ın buralı olabilmesi için önce insanın soy kütüğünü bilmesi gerekir. Bu topraklarda birçok insan yaşamış olabilir. Ama insanın önce vatanı, doğduğu yerdir. Yaşadığı yerdir, öldüğü yerdir. Kim Kardashian, ne burada doğmuş, ne burada yaşamış, ne burada ölmüştür, bu boş yalan bir sözdür. Hiç kendisini yormasın, o buralı olamaz, biz kesinlikle onu kabullenmiyoruz. O bizim köylümüz değildir” dedi.



"GENÇTİR, KIZ HOŞUNA GİTMİŞTİR, ONDAN AKRABA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR”

Muammer Çopur’un Kardashian’ın 4 kuşak öncesinden kuzeni olduğu söylemlerini doğrulamayan Ercan Ulunyege, Çopur’un genç olduğunu ve Kardashian’ın hoşuna gitmiş olabileceğini ve ondan böyle bir cümle kullandığını söyledi. Ercan Ulunyege, “Öyle bir şey yoktur, tanımıyoruz, alakası yoktur. Kars’ın Karakale’si var ama kaç tane Karakale var, kazaları da var. Belki kazalarındandır. Burada yok, hayır kanıtı var mı elinde? 1915’te gitmişler, eğer bir tane genç söylemişse, o da kız hoşuna gitmiştir, Kim Kardashian manken mi ne? Hoşuna gitmiş ondan dolayı demiş bizim akrabamızdır” diye konuştu.