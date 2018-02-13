Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, yol üzerinde levha dikmeye çalışan işçiye Ahmet Özçınar (50) yönetimindeki 38 YU 977 plakalı otomobilin çarpması sonucu gerçekleşti. Kırşehir yolu 36. kilometresi üzerinde bir dinlenme tesisine ait levhayı dikmeye çalışan Halit Dağdeviren, kazanın gerçekleştiği yerde hayatını kaybetti. Kaza sonucu kontrolden çıkan ve takla atarak yoldan 100 metre içeride durabilen araç içerisinde bulunan sürücü Ahmet Özçınar ve beraberindeki Zehra ve Emre Özçınar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.