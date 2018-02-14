Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yunus Emre Mahallesi TOKİ 6’ıncı etapta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu binaya operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda binanın bodrum katına baskın yapan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Bodrum katında yapılan aramalarda ev ve iş yerlerinden çalınan birçok malzeme ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında her şeyi itiraf ettikleri öğrenilirken, çaldıkları 9 otomobilin de yerlerini polise söyledi. Polis ekipleri ifadeler doğrultusunda gittikleri mahallelerde çalınan 9 arabayı da buldu. Şüphelilerin sorguları sürerken, çalınan 9 araç ve diğer ev ve iş yeri malzemeleri sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin ayrıca bir de gasp olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Araçları çalınan mağdur vatandaşlar, emniyete teşekkür ederek, bulunduğu için sevindiklerini söylediler. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, bir firari şahsın daha arandığı öğrenildi.