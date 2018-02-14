Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yiyecek aramak için Kızılinler Köyü yakınlarına kadar inen kurtlar, vatandaşların korkulu rüyası haline gelmişti. Köylüler bir çok köpeği de boğan kurtlara şimdiye kadar çözüm bulunamadı. Köyde bulunan Karabaş ise, 3 gün önce gece saatlerinde gelerek kendisine saldıran kurtlarla boğuştu. Boğuşma sonucu sürünün lideri ile bir diğer kurdu öldürmeyi başaran Karabaş, ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Karabaş'ın yaralarına vatandaşlar müdahale ederken, kurtların artık köye uğramadığı öğrenildi.