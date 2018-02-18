Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakale'de hafta sonu yağan aşırı yağışlar beraberinde su baskınlarını da getirdi. Yağışlar nedeniyle evleri su altında kalan vatandaşların imdadına ise Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ekipleri yetişti. Ekipler bir yandan evine su giren vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken, diğer taraftan da tıkanan mazgalları açtı. Kış boyunca yağmur yağmadığı ilçedeki iki gündür su baskınlarına neden olacak kadar yoğun bir şekilde süren yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü.