Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Ağrı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Yusuf Kanat'ın rahatsızlandığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezine bildirdi. Mahalleye sevk edilen ambulanstaki ekipler, kısa sürede hastanın bulunduğu mahalleye ulaştı. Ambulans, mahalledeki sokakta kar ve tipi nedeniyle oluşan kara saplandı.

Ambulanstaki personel, durumu hemen Doğubayazıt Belediyesi karla mücadele ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla ambulansı saplandığı yerden çıkardı. Hasta yakınları tarafından Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Kanat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.