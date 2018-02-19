Kaza, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğrencilerini taşıyan 12 S 0077 plakalı servis, 06 DS 6238 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 9'u öğrenci olmak üzere 12 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl'de öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı
19.02.2018 - 17:03 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9’u öğrenci 12 kişi hafif yaralandı.
Kaza, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğrencilerini taşıyan 12 S 0077 plakalı servis, 06 DS 6238 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 9'u öğrenci olmak üzere 12 kişi hafif şekilde yaralandı.
Etiketler : Bingöl,servis,
544872 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544872.aspx
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