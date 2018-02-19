Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğrencilerini taşıyan 12 S 0077 plakalı servis, 06 DS 6238 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 9'u öğrenci olmak üzere 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

