Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Harmancık ilçesinde Bursa-Balıkesir- Kütahya yol kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 EGB 20 plakalı tır sürücüsü, Harmancık’tan Balıkesir yönüne gitmek için kavşakta bekleyen Recep Yürük yönetimindeki 16 U 1447 plakalı otomobile çarptı. Tırın arkasında seyir halinde olan bir başka araç kaza sebebi ile ani fren yapan tıra çarpmamaya çalışırken tırın çarptığı otomobile çarptı. Kazada 2 aracın çarptığı otomobil sürücüsü Recep Yürük yaralanırken yanında bulunan eşi Ayşe Yürük (49) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.