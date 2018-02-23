Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “23.02.2018 tarihinde yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve çevreleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bölgede en düşük sıcaklıklar; Van’da -1.3, Bitlis’te -1, Hakkâri’de 0.4 ve Muş’ta 0.8 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıkların ise; Van’da 6, Bitlis’te 6, Hakkâri’de 5, ve Muş’ta 9 derece olması bekleniyor. Van Gölü: hava durumu: parçalı ve çok bulutlu, rüzgâr: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50m, görüş: iyi” denildi.”