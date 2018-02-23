Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak’ta bulunan beş katlı binanın beşinci katındaki eve gelen Çetin Y., boşanmak üzere olduğu eşi Aysel Y., üvey oğlu Umut A. ve baldızı Aylin A.’yı silahla vurarak kaçmıştı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından şüpheli Çetin Y.’yi yakalamak için çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe giriş çıkışlarını kapatarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Çetin Y. kaçamayacağını anlayınca, olayın yaşandığı mahalledeki İcazet Sokak'ta, eşini, üvey oğlunu ve baldızını vurduğu silahla intihar etti. Ekipler olayın yaşandığı bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, polislerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.