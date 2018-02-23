Pendik Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak’ta bulunan beş katlı binanın beşinci katındaki eve gelen Çetin Y., boşanmak üzere olduğu eşi Aysel Y., üvey oğlu Umut A. ve baldızı Aylin A.’yı silahla vurarak kaçmıştı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından şüpheli Çetin Y.’yi yakalamak için çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe giriş çıkışlarını kapatarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Çetin Y. kaçamayacağını anlayınca, olayın yaşandığı mahalledeki İcazet Sokak'ta, eşini, üvey oğlunu ve baldızını vurduğu silahla intihar etti. Ekipler olayın yaşandığı bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, polislerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Pendik'te dehşet saçan koca, kaçamayacağını anlayınca intihar etti
23.02.2018 - 22:56 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’te boşanmak üzere olduğu karısını, üvey oğlunu ve baldızını vurarak olay yerinden kaçan Çetin Y., Pendik polisinin olaydan sonra ilçe giriş çıkışlarını kapatmasının ardından elindeki silahla kafasına sıkarak intihar etti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Etiketler : Pendik,intihar,yaşam haberleri,
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