Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Afrin'e girmeye çalışırken vurulan mühimmat yüklü terör konvoyunda, "Bekle bizi Erdoğan" yazılı olduğunu belirtti. Konvoyu vuran komutanın o andaki duygularını ifade eden sözleri de aktaran Tayyar, "Konvoyu vurunca diyor ki bir komutan; 'mühimmat yüklüydü tereddüt etmeden vurduk, geldiler ve gördüler'" ifadelerine yer verdi. Tayyar, terör konvoyunu vuran askerler için ise "Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.