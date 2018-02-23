Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Afrin'e girmeye çalışırken vurulan mühimmat yüklü terör konvoyunda, "Bekle bizi Erdoğan" yazılı olduğunu belirtti. Konvoyu vuran komutanın o andaki duygularını ifade eden sözleri de aktaran Tayyar, "Konvoyu vurunca diyor ki bir komutan; 'mühimmat yüklüydü tereddüt etmeden vurduk, geldiler ve gördüler'" ifadelerine yer verdi. Tayyar, terör konvoyunu vuran askerler için ise "Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.
TSK'nın vurduğu terör konvoyu ile ilgili ilginç detay
23.02.2018 - 23:04 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Afrin'e girmeye çalışan mühimmat yüklü terör konvoyunun Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulması ile ilgili ilginç bir detay açıkladı.
Etiketler : AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar,Afrin,terör konvoyu,
545925 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545925.aspx
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