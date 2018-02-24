Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki derbi öncesi tedbir amaçlı çalışmalar kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyuran İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uygulamanın 25 Şubat Pazar günü saat 14:30 ile başlayacağını belirtti.



GAZHAME'DEM DOLMABAHÇE'YE AKIŞ KESİLECEK

Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyeceği, akımın Asker Ocağı Caddesi'ne verileceği, Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akımın, Dolmabahçe istikametine yönlendirilmeyeceği belirtildi.

KABATAŞTAN DOLMABAHÇE'YE TEK ŞERİDE DÜŞECEK

Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikametinin araç trafiğine kapatılacağı aktarılan açıklamada, Kadırgalar alt baştan stat civarına akım sağlanamayacağı, akımın Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaşistikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından, Kabataş istikametine yönlendirileceği ifade edildi.

BAYILDIM VE KÜÇÜK ÇİFTLİK'TEN ASKER OCAĞI'NA GEÇİLECEK

Yapılan açıklamada, Dolmabahçe'den gelen akımın iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikametinin araç trafiğine kapatılacağı vurgulanarak, "Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım, Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.

SÜLEYMAN SEBA CADDESİ'NDEN DOLMABAHÇE'YE GEÇİŞ KAPANACAK

Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak.

Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek ve Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak." denildi.