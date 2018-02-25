Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıkılması tepkilere sebep olan tarihî yolcu salonunun olduğu bölümde yoğun çalışmalar olduğu dikkat çekiyor. Proje içinde yer alan İstanbul Modern binasının önümüzdeki günlerde Beyoğlu’na taşınmasının ardından 4 no.lu antreponun da yıkılacağı öğrenildi. Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1,2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni inşa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal, eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Ayırca İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı’nın İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması planlanıyor.